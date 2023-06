LEZERSBRIEVEN Ι Plaatselijke bevolking hier is triest en vooringenomen Ι Ennatuurlijk wil alleen maar geld binnenharken

met video Volle hondenpen­si­ons in de zomer: waar kunnen de baasjes nog terecht?

EINDHOVEN/HELMOND - Of je het probeert bij Hondencentrum Fikkie in Eersel, Dierenpension Knoops in Mierlo of La Parada in Budel-Schoot, het antwoord is hetzelfde: hartje zomer zijn ze volgeboekt. Waar kan het baasje nog terecht?