Lieshoutse bloemist Ralph Bertens zet de bloemetjes voortaan buiten in Helmond: ‘De cirkel is rond’

,,Van klant via wat omwegen naar eigenaar, de cirkel is rond”, lacht de bloemist (42) die op zijn beurt zijn eigen bloemenzaak Bloemend in Lieshout sluit. Op 22 augustus is het zover. Dan lost Bertens oprichter René Vos en diens vrouw Dianne in Helmond af als eigenaar. Zij doen vanwege hun leeftijd een stap terug.