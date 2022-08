Lieshoutse kermis dit jaar niet op Heuvel

Theo Quekel verkocht ‘grauwte en goeiekouw­pe’ bossen bloemen aan Helmonders en gaat nu met pensioen

HELMOND - Vraag willekeurige Helmonders naar een bloemist in de stad en de kans groot dat ze Theo Quekel zeggen. De afgelopen 43 jaar groeide die met zijn zaak uit tot een begrip. Sinds het begin van deze maand is Quekel met pensioen. En dat is even wennen.

26 juli