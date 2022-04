Lintjes voor twaalf mannen en maar twee vrouwen in Helmond

HELMOND - Twaalf mannen tegenover twee vrouwen zijn in Helmond vereerd met een koninklijke onderscheiding. Drie ridders, allemaal man, de rest is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. De jongste is 48, de oudste 83. De gemiddelde leeftijd ligt op 73 jaar.

Rene Baggermans (54)

Rene Baggermans, die bijna 20 jaar actief was bij carnavalsvereniging De Houtse Kluppels in Mierlo-Hout, is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het gereedmaken van de feestzaal rond de carnaval had zijn aandacht. Later werd hij ook grootvorst en spreekstalmeester. Sinds 2015 is hij secretaris van CV ’t Barrierke in Mierlo-Hout. Ook is hij vrijwilliger bij de Minor-party's voor de Houtse jeugd. Ook is hij 20 jaar vrijwilliger geweest bij de Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout en bij voetbalvereniging RKSV Mierlo-Hout.

Theo Bax (81)

Een 250 startups en kleine bedrijven heeft Theodorus Bax mee ondersteunt als lid van het consulententeam van Stichting Ondernemersklankbord regio Oost-Brabant. Mede voor dat vrijwilligerswerk tussen 2003 en 2011 is hij tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Sinds 2007 is hij ook commissaris van de Harmonie Sint Lucia Mierlo waar hij onder meer bijdroeg aan het verbeteren van de communicatie-uitingen. Tien jaar is hij inmiddels voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort.

Berrie Bloemers (73)

Hij stond aan de wieg van de basketbalclubs Deurne Pioniers ('74) en Sjoko in Beek en Donk (‘76) en zette zich vijf jaar in bij de Helmondse Atletiek Club (HAC); dus Berrie Bloemers heeft als kersvers Lid in de Orde van Oranje-Nassau wel iets met sport. Met name met het ‘Start-to-Run’-initiatief, waarbij beginners in zeven weken onder professionele begeleiding verantwoord hard leren lopen, heeft hij meer bewoners van Helmond in beweging gekregen. Ruim tien was hij ook 10 jaar penningmeester van Groei en Bloei afdeling Helmond.

Marij Deursen-van Veijfeijken (78)

Lid Orde van Oranje-Nassau Marij Deursen-van Veijfeijken is vanaf de oprichting van de Stiphoutse toneelvereniging De Opkamerkomedianten actief betrokken lid. In de beginjaren vertaalde ze alle toneelstukken die er werden gespeeld van het Nederlands naar het Stiphoutse dialect. Ze heeft aan 140 producties meegedaan. Daarnaast is ze 30 jaar penningmeester geweest van 1977 tot 2007. Bij Savant-zorg (De Eeuwsels) en het Elkerliek Ziekenhuis doet ze vrijwilligerswerk. Ook zet(te) ze zich onder meer in voor de koren Druzhba en Trudo.

Jos van den Eijnden (67)

Al bijna 50 jaar zet Jos van den Einden zich in voor carnavalsvereniging De Rampetampers in Helmond en is daarom nu tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Hij was bestuurslid, penningmeester, voorzitter, technicus, commissielid optocht en verzorgde als vormgever het clubblad. Voor Wijkvereniging Dierdonk verzorgt hij al geruime tijd het maandblad De Gazet. Bij Basisschool Silvester Bernadette is hij twee perioden bestuurslid geweest en bij het Draaiorgelmuseum rekenen ze op hem als als geluidstechnicus.

Bart van Esdonk (81)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Bart van Esdonk heeft 70 jaar lidmaatschap van voetbalclub Stiphout Vooruit achter zijn naam staan. Nadat hij afzwaaide als eerste elftalspeler is hij al zo'n 40 jaar vrijwilliger binnen die club. Hij onderhoudt het sportpark en het clubhuis. Ook vriendenclub De Badroaven (1998) staat hij bij allerlei evenementen in Stiphout bij, wanneer zijn zoon Sander - die er kartrekker is - hem inschakelt (voor het organiseren van beachvolley tot gildefeesten en Wiellerrondes). Ook carnavalsclub De Spurriezeiers klopt nooit vergeefs bij hem aan.

Marinus Gras (79)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Marinus Gras, heeft zich als penningmeester jarenlang ingezet bij de Vereniging Gelre Arnhem voor de historie van Gelderland. Bij het Fonds Martens van Sevenhoven is hij sinds 2009 penningmeester; de stichting steunt aanvragen op het terrein van Gelderse cultuur en natuur. Dat is hij ook bij de Anne Marie Van Verschuer Stichting voor de instandhouding van het Landgoed Marienwaerdt. In zijn huidige woonplaats Helmond was hij tot 2021 actief bij Stichting Vrienden Hospice Valkenhaeghe.

Jo Houben (83)

Ruim veertig jaar is Jo Houben vrijwilliger bij diverse Helmondse verenigingen en daarvoor is hij nu Lid van de Orde van Oranje-Nassau geworden. Hij is Erelid van Hockeyclub Helmond waar hij al in de jaren zeventig betrokken was bij de voorganger. Tussen 2001 tot 2010 was hij bij de Volksuniversiteit Helmond clusterlid Kunst Cultuur en Ontwikkeling. Twaalf jaar beijverde hij zich voor de Hartstichting Helmond en acht jaar voor de regionale vriendencommissie. Nu is hij secretaris van Seniorenharmonie Helmond.

Jan van den Hurk (71)

Vissen is in het leven van Jan van den Hurk, nieuw Lid in de Orde van Oranje-Nassau, belangrijk. Hij was 25 jaar penningmeester van hengelsportvereniging H.S.V. de Visotter in Stiphout. Voor de Algemene Vereniging van Reservemilitairen hielp hij mee bij de jaarlijkse sportproeven. Voor de Stichting “Helmond 25 september 1944” vervult hij de rol van Lid van de Erewacht en fakkeldrager. Hij zingt bij gemengd koor Vivace, is actief in het beheer van de Bethlehemkerk en de kookclub daar en begeleidt kinderen bij zorgstichting ORO.

Mario Janssen(73)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Mario Janssen heeft veel werk verzet voor de hockeysport in Helmond en de fusie van HUAC en HMHC tot de huidige Hockeyclub Helmond. Onder zijn leiding als voorzitter behaalde de golfbaan van Golf Club Overbrug de A-status. Sinds 1985 ondersteunt hij als lid Turnvereniging HT’35 Helmond, ruim 40 jaar draagt hij bij aan allerlei maatschappelijke projecten via Rotaryclub Helmond-Regio en bij Muziekvereniging Unitas is hij sinds 1994 beschermheer en voorzitter van het beschermcollege.

Marc Kerkhof (48)

Het nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau Marc Kerkhof is 17 jaar lang betrokken geweest bij wijkblad De Houtvonken in Mierlo-Hout. Vanaf 1987 bekleedde hij diverse bestuursfuncties bij Muziekvereniging Unitas. Vanaf 2016 organiseert hij met de Blue Band het Helmondse Blaaskapellenfestival. Sinds 2013 helpt hij bij de Scouting Mierlo-Hout; als lid van de kookstaf ondersteunt hij de leiding tijdens kampweekenden en zomerkampen. Binnen de Damiaanparochie leidt hij sinds 1989 het jongerenpastoraat.

Bep Kránitz-Aelberts (83)

Dertig jaar is Bep Kránitz-Aelberts vrijwilliger bij Zorginstelling Savant, ze is daarvoor onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij draagt er zorg voor dat mensen zelfstandig kunnen blijven in hun doen en laten, thuis of in één van de woonzorgcentra. Op allerlei manieren ondersteunt ze de professionals in de dagactiviteiten. Ze helpt in de kantine en organiseert kienavonden. Ook bij grotere activiteiten als recepties, Koningsdag, Fancy-Fairs, sjoelmiddagen en carnaval is ze van de partij.

Leo van de Laar (76)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau Leo van de Laar is al 57 jaar verbonden aan carnavalsvereniging De Kluppels. Hij neemt deel aan diverse organiserende commissies en is betrokken bij talloze ontwikkelingen binnen de vereniging. Ruim vijftig jaar is hij zielsverwant met het Gilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout. Bij Muziekvereniging Unitas is hij bijna 45 jaar beschermheer. Onder meer ook voor de Stichting Mierlo-Hout Promotion organiseerde de heer van de Laar tal van activiteiten voor de inwoners van de wijk.

Paul Verschuren (76)

Voetballiefhebber Paul Verschuren kan voortaan met een lintje behorend bij een Lid in de Orde van Oranje-Nassau naar zijn favoriete voetbalvereniging Stiphout Vooruit gaan kijken. Al zo’n 55 jaar is voetbal zijn lust en zijn leven en ruim 40 jaar daarvan is hij vrijwilliger bij deze club, eerst als voetballer, daarna verzorger en coach van jeugdelftallen en leider en verzorger van het 1e en 2e elftal. Ook was hij een achttal jaren bestuurslid en helpt bij het onderhoud van het sportpark en het clubhuis. Hij is in 2015 tot erelid benoemd.