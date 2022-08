Man (19) aangehouden voor gewapende overval op Kruidvat in Helmond, meldde zichzelf op politiebureau

Zwemvereni­ging Beek en Donk gaat toch in dieper water lesgeven, nu de bodem van het bad wordt vastgezet

BEEK EN DONK - Zwemvereniging Beek en Donk is gered. De instructeurs geven straks zwemles in het diepe. Daardoor is het verankeren van de zwembadbodem niet de ondergang van de club.

27 juli