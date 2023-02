Man (22) op heterdaad aangehouden bij drugsdeal in Helmond

Vier vragen Een kleine kans, maar levensred­dend: zo gaat een stamceldo­na­tie als je een match hebt

De aanleiding is bijzonder triest, maar de zieke PSV-perschef Thijs Slegers deed donderdag een succesvolle oproep voor nieuwe stamceldonoren. Nog geen etmaal later waren vierhonderd nieuwe aanmeldingen binnen bij centrum Matchis. De kans dat je daadwerkelijk opgeroepen wordt, is echter wel heel klein. Zo werkt het als je wél een telefoontje krijgt om een leven te redden.

17:12