Man (26) raakt lichtgewond bij ruzie in Helmondse woning, onbekende lucht binnen onderzocht

met videoHELMOND - Bij een ruzie in een huis in Helmond is in de nacht van maandag op dinsdag een 26-jarige man lichtgewond geraakt. Zijn verwondingen moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Wat er precies in de woning aan de Langdonkstraat is gebeurd, is voor de politie nog onduidelijk.