Man (28) botst met auto tegen boom in Helmond, bestuurder naar ziekenhuis gebracht

‘Storm’ van LeineRoeba­na: ronddraai­en tot een Griekse extase

HELMOND- Cirkels liggen aan de basis van de voorstelling ‘Storm’ van dansgezelschap LeineRoebana. Ze zijn herkenbaar in de bewegingen, maar zitten ook in de muziek die Calliope Tsoupaki schreef. Woensdag te zien in Helmond.

11 mei