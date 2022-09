Man (33) aangehouden voor zoeken naar waardevolle spullen in auto in Helmond

Jachtsei­zoen in Helmond voor een betere band met agenten en boa’s

HELMOND – Er is blauw op straat in Helmond-Noord. Ze achtervolgen jongeren in overalls. Het is allemaal spel gebaseerd op Jachtseizoen van tv, maar wel bedoeld om jongeren, politie en boa’s dichter bij elkaar te brengen.

24 augustus