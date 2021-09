Man die vuurwerkaanslag pleegde op politiebureau wilde premier Rutte ‘met raketwerper bestoken’

Dankzij corona zijn groene vingers weer hip: ‘Mensen vinden het weer belangrijk om de tuin mooi te hebben’

22 augustus Tuinieren is weer helemaal hip. Dat merken ze ook bij Groei & Bloei Helmond waar zich afgelopen jaar veel nieuwe leden aanmelden. Tijdens de jaarlijkse Open Tuinendag van zondag zet de vereniging de mooiste tuinen in het zonnetje. ,,Het is nu ook belangrijk om de tuin mooi te hebben.”