Man steelt gouden ketting met ‘voetbaltruc’ in Helmond

De voetbaltruc is een vorm van diefstal die de laatste jaren steeds vaker wordt toegepast, zo meldt Opsporing Verzocht. Het slachtoffer wordt meestal omarmd door de daders bij het in- of uitchecken bij de toegangspoortjes op treinstations. Vervolgens steekt de dader zijn of haar been tussen die van het slachtoffer, wat lijkt op een poging hem of haar te laten struikelen. Met een andere hand haalt de dader een telefoon of sieraden uit de broekzak van het slachtoffer.