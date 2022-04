Mannen spuiten bijtende vloeistof in gezicht van jongeman in Helmond en gaan er met zijn scooter vandoor

De scooterrijder wordt rond 23.15 uur benaderd door drie á vier mannen in een donkere auto in de buurt van de Overloop en Deltaweg. De groep toont interesse in zijn scooter en de heren raken met elkaar in gesprek. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht totdat het slachtoffer een bijtende vloeistof in zijn ogen gespoten krijgt. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om pepperspray.

Met brandende pijn in zijn ogen probeert het slachtoffer weg te komen met zijn scooter. Hij rijdt naar de onderdoorgang van de Deurneseweg, in de richting van de wijk Rijpelberg. Maar door de hevige pijn in zijn ogen komt hij met zijn scooter ten val. Het drie- of viertal besluit de scooter af te pakken en vertrekt in de richting van station Brouwhuis in Helmond.