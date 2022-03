Mannen vrijgesproken van woningoverval in Helmond

Helmonder die moeder doodstak is ontoereke­nings­vat­baar en moet meteen de tbs-kli­niek in

DEN BOSCH – Zoals verwacht krijgt de Helmonder die september vorig jaar zijn moeder doodstak geen celstraf maar moet hij direct de tbs-kliniek in. Hij was ontoerekeningsvatbaar: ‘stemmen in zijn hoofd’ gaven hem de opdracht zijn ouders te doden.

