Marokkaanse jeugd in Helmond ziet historische zege op Spanje: ‘Ik heb gehuild van blijdschap!’

Uit De Oude Doos Zeven agenten op een rijtje, wie zijn deze dienders?

De haardracht en de bakkebaarden doen verraden in welke periode deze foto is genomen. Zeven agenten van de Helmondse gemeentepolitie (die had je toen nog) poseren voor de camera van Jozef van den Broek. De drie Duitse herders doen vermoeden dat deze heren ook iets van doen hebben met de hondenbrigade.

3 december