Medewerkster machinebedrijf belandt onder assemblagetool en raakt zwaargewond in Helmond

Opendeur­fes­ti­val Helmond zet zijn deuren wijd open voor nieuwe vrijwilli­gers

HELMOND - Honden uitlaten; de Dierenambulance rijden; maatje worden bij de Zorgboog; gastvrouw zijn in De Cacaofabriek of toezicht houden in de speeltuin. Inwoners van Helmond hoeven zich in een vrij uurtje zeker niet te vervelen want er is een enorme vraag naar vrijwilligers.

25 april