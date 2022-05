Meerdere horecazaken te koop in Helmond: bekende gezichten zijn op zoek naar opvolgers

De populaire broodjeszaak Belloni in de Kerkstraat is een van de horecagelegenheden die in Helmond over te nemen is. Eigenaren Nick Belloni en Janneke Kruisbrink zijn na zeven jaar op zoek naar een nieuwe uitdaging. ,,We hebben er nog steeds veel plezier in, maar er zijn ook nog andere leuke dingen in het leven”, zegt Belloni. Inmiddels is het etablissement onder voorbehoud verkocht. ,,Stel dat we er alsnog niet uitkomen met leuke opvolgers, dan gaan we gewoon door. Belloni blijft sowieso bestaan.”