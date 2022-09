Meestergitarist Jimmy Rosenberg uit Helmond geeft online concert en start eigen ‘academie’

‘Helmond moet extra investeren in aanpak van ondermij­ning, cybercrimi­na­li­teit en risicojon­ge­ren’

HELMOND - Helmond zou de komende vier jaar extra tijd en geld moeten investeren in de aanpak van ondermijning, cybercriminaliteit en risicojongeren. Dat is althans de conclusie van een adviesbureau. Maar als het over veiligheid gaat, heeft iedereen zo zijn eigen mening.

9 september