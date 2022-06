Meezingers, hiphop, silent disco en drumspektakel; Stiphoutse fanfare sluit jubileum af met concert in het park en festival rond de kerk

Zelf een liedje zingen

Het klapstuk van de jubileumfestiviteiten is zaterdag 18 juni. De Stiphoutse fanfare sluit de viering van haar 100ste verjaardag dan af met het evenement ‘100 jaar Dorp van de Muziek’. Op zes podia in de buurt van de kerk en de Dorpsstraat zijn er vanaf 15.00 uur optredens, workshops en lezingen voor jong en oud. Ook kan iedereen die daar zin in heeft zelf komen spelen, zingen of optreden met zijn bandje. Aanmelden kan via een mail naar 100jaar@fanfaredevooruitgang.nl.

Beatles en biercantus

Er zijn een food en feelgood markt, silent disco, een kindermuziektuin en workshops breakdance en beatboxen. Optredens zijn er van bands als Tip Jar en Common Strangers. In de middag is er een meezingconcert en in de avond een biercantus. In de pastorietuin is ruimte voor evergreens, zang en lezingen over The Beatles. In de avond staat er muzikale humor op het programma met Stenzel & Kivits en treedt de band Bag On Wheels op.