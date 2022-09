‘Mensen verstaan er geen klap van’ maar Helmonds Slavisch Koor weet ze toch te raken

HELMOND - Mensen uit de Peelregio die zingen in Oost-Europese talen. Dat lijkt lastig, maar is het niet, stellen Cor Verbakel en Wil Smits. Het bewijs? Hun Helmonds Slavisch Koor bestaat dertig jaar. Zondag vieren ze dat.

Mie sjats’ na - ne bie, vertaald als ‘maneschijn’, staat er onder de toonladder op het bladmuziek. Het is een van de vele nummers fonologisch uitgeschreven voor het Slavisch koor. ,,De nummers zijn vertaald en geschreven op de manier hoe wij het moeten uitspreken”, zegt Smits die 26 jaar bij het koor zit.

Quote Onze uitvoering vertaalt de inhoud. Daar helpt de dirigent bij. Soms zegt hij dat we niet zo boos moeten kijken, omdat het een vrolijk lied is Cor Verbakel, Lid Helmonds Slavisch Koor

Het Helmonds Slavisch Koor telt 36 leden, van wie er drie afkomstig zijn uit Oost-Europa. Allemaal hebben ze één ding gemeen: liefde voor hetzelfde genre. ,,Dat komt door de duidelijke emoties in de muziek”, vertelt Smits. ,,De klank, de gehele presentatie: dat raakt mensen gewoon”, vult Verbakel aan. Hij is twaalf jaar actief bij de zanggroep.

Nummers aankondigen

Het koor bestaat dertig jaar en in die tijd zijn er genoeg optredens geweest in binnen- en buitenland. Maar hoe overtuig je een publiek die de Slavische taal niet spreekt? ,,Ik kondig vaak de nummers aan, zodat het publiek weet waarover het gaat. Mensen verstaan er natuurlijk geen klap van”, zegt Smits lachend.

Volgens Smits en Verbakel zorgt ook de manier van optreden ervoor dat het publiek een nummer begrijpt. En daar hebben de zangers soms nog hulp bij nodig. ,,Onze uitvoering vertaalt de inhoud. Daar helpt de dirigent bij. Soms zegt hij dat we niet zo boos moeten kijken, omdat het een vrolijk lied is”, geeft Verbakel als voorbeeld.

Muziek verbindt

De koorleden uit Oost-Europa helpen de Helmondse zangers ook een handje. ,,Als onze uitspraak niet goed is, dan laten zij horen wat de juiste klank is”, aldus Smits. In de groep zitten twee Oekraïners en één Rus. ,,Muziek verbindt en zingen is niet aan politiek onderhevig”, legt Verbakel uit met oog op de situatie tussen Rusland en Oekraïne. Verbakel: ,,Wij blijven zingen in alle Slavische talen.”

Het Helmonds Slavisch Koor heeft vanaf de eerste minuut Antoine van Wanrooij als dirigent. Die neemt nu afscheid met het feestelijk concert zondagmiddag in het Speelhuis. Verbakel: ,,We zijn al druk bezig met een nieuwe dirigent. Maandag repeteren we gewoon weer in St. Lambert.”

Maar zondag staan de zangers eerst in klederdracht in het Speelhuis. Smits:,,We zingen in verschillende stijlen om een breed publiek aan te spreken. We laten onder andere Duitse operette horen, omdat dit nostalgie is voor ons. Dit zongen we eerder altijd bij de borrel.” Het begint om 14.30 uur, entree 15 euro.