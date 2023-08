Met aanwinsten van PSV en AEK Athene wil Helmond Sport revanche, Van Vlerken valt uit op laatste training

Willem II snakt naar stoot­kracht en goals: PSV ziet verhuur Fofana wel zitten, nu het talent zélf nog

Dat ze zich bij Willem II dolgraag willen versterken met Fodé Fofana, dat is inmiddels wel duidelijk. Het wachten is nu op een beslissing van de 20-jarige spits van Jong PSV zelf. Want een akkoord is er nog niet, zo klinkt het vanuit de verschillende kampen.