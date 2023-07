Met een beeldje in de Kasteeltuin neemt Morisdansgroep Helmond afscheid: ‘Het is moi gewist’

Straatpas­tor Rob Kosterman: ‘Het is pleisters plakken, de hulp aan dak- en thuislozen is nooit eens structu­reel’

EINDHOVEN – De man komt zijn geld halen. Hij is keurig op de afgesproken tijd bij de Eindhovense Catharinakerk. Straatpastor Rob Kosterman (67) wacht hem op, en telt boven in het kantoortje hardop de bankbiljetten tot het afgesproken bedrag. ,,Het is zijn eigen geld”, zegt Kosterman. ,,Maar hij kan er niet mee omgaan en heeft gevraagd of ik het voor hem wil beheren.”