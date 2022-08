Met een oude DAF-bus van Helmond naar Portugal: ‘We komen alleen nog terug voor familiebezoek’

Vrouw vergeeft Helmonder die haar 25 keer stak, maar aanklacht blijft poging tot moord

DEN BOSCH – Het was een schokkende gebeurtenis in Helmond in april. Een man ging naar het huis van zijn vriendin en stak haar 25 keer, onder meer in haar gezicht en hals. Geen wonder dat het Openbaar Ministerie spreekt van een poging tot moord.

5 augustus