Metershoge vlammen bij brand in schuur in Helmond

Eerste negen vluchtelin­gen krijgen bed, bad en brood aangeboden in oud schoolge­bouw in Helmond

HELMOND - De eerste negen vluchtelingen uit Oekraïne zijn dinsdagmiddag opgevangen in het oude Dr.-Knippenbergcollege aan de Nachtegaallaan in Helmond. Zij werden in alle rust verwelkomd door hulpverleners van het Leger des Heils en Stichting Maatschappelijke Opvang.

19 april