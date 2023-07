Mì Hellemonders: ‘Heeft Helmond ooit excuses overwogen voor slavernijverleden?’

Kapper Glenn van salon Mix in Helmond viert 25-jarig jubileum: ‘Ben uit de as herrezen en heel blij dat ik hier zit’

HELMOND - Kapsalon Mix is al 25 jaar een begrip in Helmond. Na een aantal zware jaren waarin eigenaar Glenn Hubenaar ernstig ziek was, is de salon zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Met frisse wind Danny Moers gaat ‘Mix 2.0’ enthousiast de toekomst tegemoet.