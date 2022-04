Mishandeld peutertje (2) had cocaïne in urine: Helmonds paar wijst naar elkaar

Helmonder (19) aangehou­den voor gewapende overval Kruidvat na vele tips bij politie

HELMOND - Een 19-jarige Helmonder is dinsdag aangehouden voor de gewapende overval van 31 maart op de Kruidvat in winkelcentrum Brouwhorst in Helmond. De overvaller sloeg na de overval op de vlucht en werd bijna twee weken gezocht. Dankzij het delen van videobeelden van de overval op sociale media, waardoor vele tips binnenkwamen bij de politie, werd de verdachte gevonden.

12 april