Muziekliefhebbers opgelet: dit weekend is er een platenbeurs in Helmond

Chinese autogigant BYD in beeld bij VDL Nedcar voor het afmonteren van auto’s in Born

EINDHOVEN/BORN - De Chinese gigant in elektrische auto’s BYD is in beeld als mogelijke nieuwe klant voor VDL Nedcar. De autofabrikant is daarnaast in gesprek met het Britse Gordon Murray Automotive over de bouw van luxe elektrische auto’s.