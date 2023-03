Mysterie opgelost: hier komt de naam Boscotondo vandaan

Eindho­venaar Bogers houdt eindelijk van zijn motor: ‘Als je je niet lekker voelt op de motor, kun je het ook niet goed kwijt’

Er zijn weinig rijders in de MXGP-paddock die de afgelopen seizoenen zo vaak van kleur hebben moeten wisselen als Eindhovenaar Brian Bogers (26). In de afgelopen vijf jaar wisselde hij maar liefst vijf keer van motormerk. Dit jaar zit hij op dezelfde motor als waarmee hij zijn MXGP-debuut maakte. En bepaald niet blij mee was. Maar nu is alles anders.