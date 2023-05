Na dagen in het kanaal komen 7500 foto's op iPhone van Stan weer tevoorschijn

Update Woonwagen vrijwel volledig verwoest: ‘We hebben niets meer, gelukkig zijn we er alle vijf goed afgekomen’

GEMERT - Bij een uitslaande brand aan de Viool in Gemert is in de nacht van donderdag op vrijdag een woonwagen op het kampje aan die straat volledig uitgebrand. De brand ontstond in een schuur achter de woonwagen en sloeg direct over.