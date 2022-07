Na zes jaar zijn de bouwvakkers klaar met het opknappen van 108 woningen in Mierlo-Hout; de warmte komt nu uit het plafond

In Herinnering Mies Leenhou­wers (1933-2022) kende geen lastige leerlingen; bij haar in de klas zitten was een feest

Mies Leenhouwers (1933 - 2022) was een begrip in Helmond. Als schooljuf bezat ze ongekende talenten, en het zat in haar aard om mensen niet los te laten. Bevlogen en sociaal bleef ze zich haar hele leven inzetten voor anderen, en lastige leerlingen kende ze gewoonweg niet. Op 11 juni overleed Mies op 89-jarige leeftijd. Ze vond het spijtig dat ze ging, want ze was dan wel oud maar eigenlijk was ze hier nog niet klaar, vond ze zelf.

