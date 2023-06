Na zeven seizoenen is Wouter van der Steen terug bij Helmond Sport: ‘Ik kreeg meteen warme gevoelens’

PSV wil voor de eerste training van het nieuwe seizoen toeslaan, in alle linies versterkin­gen verwacht

PSV hoopt voor de eerste training van het nieuwe seizoen - over twee weken - een of meerdere versterkingen te hebben aangetrokken. Of dat gaat lukken, blijkt snel. De club is in ieder geval bezig om de aanvallers Noa Lang en Ricardo Pepi aan de selectie toe te voegen