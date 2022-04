Negentien keer wandelen en één keer fietsen door en langs Helmond: IVN komt met routes op app

Deze routes zijn opgenomen in de app van het landelijke IVN, waarin 450 tochten te vinden zijn over heel Nederland. ,,Via de app krijgt men informatie over bijzonderheden op die route”, aldus voorzitter Ad Adriaans van IVN Helmond. Ook kan men een route uitprinten vanaf de site van IVN Helmond. ,,Ze zijn niet met pijlen aangegeven en lopen ook niet via bestaande knooppunten.” De wandelingen variëren van 2 tot 5 kilometer.

Quote Het is spectacu­lair om de door bevers omgeknaag­de bomen te zien bij Berkendonk Anne Regts, IVN-man die de meeste routes uitzette

IVN houdt regelmatig tochten onder leiding van een gids. ,,Mensen vinden het ook fijn om er zelf op uit te trekken”, weet voorzitter Ad Adriaans. De coronaperiode is aangegrepen om de routes die zijn organisatie allemaal op papier heeft, weer eens onder de loep te nemen, te actualiseren en te digitaliseren.

Veertig jaar natuurgids

Anne Regts, coördinator van de werkgroep natuurgidsen, heeft het grootse deel voor zijn rekening genomen. ,,Ik ben zelf al veertig jaar natuurgids, ik ken de routes op mijn duimpje. En ik had er de tijd voor. Door corona hadden we geen publiekswandelingen en kon ook de nieuwe gidsencursus niet doorgaan.”

Volgens hem heeft het IVN nu routes ‘in alle stukjes groen in Helmond waar je kunt recreëren’. ,,Met nog een paar wandelingen net buiten ons gebied. Zoals in de Biezen in Aarle-Rixtel en het Zandbos en Buntven in Deurne.”

Coovels Bos

Wat is zijn favoriete tocht? ,,Dat hangt van de seizoenen af. In deze tijd van het jaar die door het Coovels Bos. Een wonderschoon stukje natuur met anemonen en lelietjes-van-dalen. Je komt daar soms niemand tegen. Ook heel mooi is achter Berkendonk, waar de bevers zitten. Het is spectaculair om de omgeknaagde bomen te zien van wel 25 centimeter dik.”

Ad Adriaans heeft eveneens een favoriet: ,,De Bakelse Bossen. De wandeling loopt door de oude stuifduinen waar honderd jaar geleden dennebomnen zijn aangeplant.”

Quote De fietsroute van ruim 5o kilometer loopt in en rond Helmond langs bekende en monumenta­le bomen Ad Adriaans, Voorzitter IVN Helmond

IVN Helmond heeft sinds enkele jaren een bomenwerkgroep van IVN. Die is ook aan het werk gegaan. Ze heeft een wandeling in het centrum uitgezet én een fietstocht van ruim 50 kilometer. Adriaans: ,,Die loopt in en rond Helmond langs bekende en monumentale bomen. Het is voor het eerst dat wij met een fietsroute komen.”

Macrofotografie

Het jubileum wordt via tal van activiteiten gevierd. ,,Zo hadden we vorige maand een wandeling in de Warande over macrofotografie. Daar was zoveel belangstelling voor, dat niet iedereen meekon. Daarom doen we dat in mei nog een keer.”