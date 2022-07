Niemand woont in de Jet Witteveenstraat in Helmond: ‘Mijn moeder verdient meer dan een doelloos bord’

Kennedy­mars Someren is een must: ‘Als je een keer in Someren gelopen hebt, ben je verpest’

SOMEREN - Er waren als vanouds veel mensen op de been in Someren, afgelopen weekend tijdens de 58ste Kennedymars. Na twee jaar afwezigheid had iedereen er weer zin in. De sfeer was uitgelaten en vrolijk en dat sleepte de wandelaars er doorheen.

