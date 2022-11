Nieuw horecapaviljoen in Helmonds park blijft nog zeker half jaar leeg en mogelijk komt De Beren helemaal niet

Prins Mattie aan het bewind bij Brande­liers

HELMOND - Mattie Weijnen (57) is de elfde prins van carnavalsstichting de Brandeliers in Helmond. Prins Mattie I is geboren en getogen op ’t Hofke in Eindhoven, woont sinds 2002 in Brandevoort en heeft samen met zijn vrouw Claudette vier kinderen: Hanne, Bastiaan, Maarten en Linde.

