Nieuw: pop up store over voeding in Elzas Passage in Helmond

De regen ten spijt, smaakt Music Meets Art van jubilerend koor Lambardi Helmond naar meer

HELMOND - Mannenkoor Lambardi uit Helmond pakte afgelopen weekend uit in en om Theater Het Speelhuis. Het gezelschap bestaat zeventig jaar en vierde dat met een uitverkocht concert op zaterdagavond en het Music Meets Art Festival op zondagmiddag. De opzet van dat festivalprogramma viel goed in de smaak bij het publiek, al gooide de regen roet in het eten. Met name de kunstenaars in hun kramen op het Speelhuisplein kwamen er bekaaid van af.

18 september