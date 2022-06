Nieuw stadsbestuur in Helmond gaat aan de slag met coffeeshops, laadpalen, eeuwige grafrust en een speciale Helmondpas

In het zogeheten ambitie-akkoord is er zoals verwacht veel aandacht voor thema’s als sociale tweedeling, wonen en verduurzaming. Helmond heeft wel nog veel te wensen de komende jaren. Zo wil het stadsbestuur bijvoorbeeld de Helmondpas invoeren. Mensen die het niet breed hebben kunnen daarmee gratis sporten en culturele activiteiten ondernemen. Het afvalbeleid (diftar) wordt verder doorgevoerd. ,,De volgende stap is het mogelijk maken van afvalscheiding in de hoogbouw”, zo staat er in het akkoord.