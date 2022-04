Nieuw vrouweninitiatief in Geldrop-Mierlo is géén verbond tegen mannen

GELDROP-MIERLO - Leiderschap, wat is dat eigenlijk? En wat is vrouwelijk leiderschap dan? Vijf vrouwen uit Geldrop-Mierlo vinden het tijd worden om vrouwen binnen bedrijven en organisaties in de gemeente Geldrop-Mierlo te versterken. Maandagavond was de eerste bijeenkomst van het nieuwe initiatief ‘Vrouwelijk Leiderschap’.

De avond is zeker geen feministische bijeenkomst of ‘een verbond tegen mannen, benadrukken Roza van Passel, Miranda Verdouw, Daniëlle Van Bakel, Renée Hoekman en Marianne Canters die het initiatief bedachten.

Nieuwe contacten en nieuwe inzichten

,,Deze eerste avond gaan we zoeken naar hoe we dit initiatief het beste vorm kunnen geven”, legt Canters uit. De bedoeling is dat vrouwen nieuwe contacten en nieuwe inzichten opdoen. De sfeer is informeel, zodat vrouwen zich prettig voelen om kennis en informatie te delen. Canters: ,,We roepen vrouwen uit Geldrop en Mierlo op om aan te sluiten, mee te denken en hun visie te delen. Want leiderschap past bij elke vrouw.”

De organisatie hoopt dat deze eerste avond een vervolg krijgt, om zo een steentje bij te dragen aan het versterken van het leiderschap van vrouwen in de samenleving. Dat is ook de rode draad die door de avond loopt. ,,Leiderschap heeft te maken met staan voor waar je in gelooft”, legt Van Bakel de aanwezige vrouwen uit.

Quote Zorgen dat je gehoord en serieus genomen wordt op de werkvloer of waar je ook bent Daniëlle Van Bakel

,,Jezelf niet onder laten sneeuwen, maar jezelf krachtig voelen als je bijvoorbeeld in een vergadering je stem wil laten horen. Of wanneer je in een netwerkbijeenkomst jezelf moet presenteren. Zorgen dat je gehoord en serieus genomen wordt op de werkvloer of waar je ook bent. De rol pakken die je wil pakken.”

Van Passel: ,,Als je vrouwen met elkaar verbindt, zullen ook bedrijven en organisaties binnen onze gemeente meer en breder met elkaar verbonden raken.” Verdouw vult daarbij aan dat het aantal vrouwen in leidinggevende functies niet alleen nog altijd in de minderheid is, maar dat ze ook financieel achterblijven.

Twee krachtige wijkverpleegkundigen

Het thema van de eerste editie is ‘vrouwelijk leiderschap in de zorg’. Annie Berkers-Romonesco van de Heemkundekring Myerle is uitgenodigd om daarover te vertellen. Zij neemt de groep mee in een stukje lokale geschiedenis over twee krachtige wijkverpleegkundigen. ,,Wat kunnen wij van deze vrouwen leren?”, vraagt Hoekman na afloop. ,,Want of je nu zelf in de zorg werkzaam bent, of helemaal niet, hun verhaal is universeel.”

Wanneer de volgende editie van Vrouwelijk Leiderschap plaatsvindt is nog niet bekend, maar de planning is ergens in september. Vrouwen die zich willen aansluiten bij het initiatief of op de hoogte gehouden willen worden, kunnen mailen naar marianne@tekstgericht.nl.