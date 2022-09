Nieuwe beheerders Lieshoutse sporthal

Alpaca’s in Helmond worden ziek van bonbons, sushi en rookwor­sten: ‘Dit moet nu stoppen’

HELMOND - Bonbons, sushi en rookworsten. Er wordt de laatste tijd werkelijk van alles over het hek gegooid van het dierenparkje in Rijpelberg in Helmond. Het gevolg? Zieke dieren, die soms maar ternauwernood kunnen worden gered.

22 augustus