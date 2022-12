Nieuwe poging om oud-Helmonder Leon Goeloe na dertig jaar terug te vinden

Oud-win­naar smartlap­pen­fes­ti­val zwaar onderuit maar present op nieuwe editie: ‘Deelnemen is al overwin­ning’

HELMOND - Een traan in je ogen. Zijn nieuwe smartlap gaat over de malheur die Hans Gevers moest doorstaan. Als de oud-winnaar zijn lied weldra op het Helmondse Smartlappenfestival aanheft, klinkt daar toch ook bemoediging in door.

11 december