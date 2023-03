Nieuwe stadhuis van Helmond veel later klaar dan gepland: oplevering pas in april volgend jaar

Ebusco groeit hard, maar beleggers twijfelen: beurskoers Deurnese bussenfa­bri­kant op dieptepunt

DEURNE – Een hogere productie in Deurne, een extra hal in Venray en dit jaar weer 100 medewerkers erbij. Busfabrikant Ebusco groeit hard door. Toch is er twijfel bij beleggers.