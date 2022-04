Nieuwe voorstelling Artemis in Helmond: heerlijk absurd feest van de verbeelding

RecensieDEN BOSCH/HELMOND - Zekerheden gaan onderuit in ‘Anders is een hele normale Zweedse voornaam’ (6+) van het Bossche Theater Artemis en mimetheatergroep Bambie. De werkelijkheid gaat op zijn kop in een weergaloze voorstelling die op Tweede Paasdag te zien is in het Speelhuis in Helmond.