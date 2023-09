Nog een transfer bij Helmond Sport: Sloveens jeugdinternational is de verrassing

Laarbeek geeft omissie in afhande­ling brief toe: ‘We zijn te kort door de bocht gegaan’

MARIAHOUT - Bij de afhandeling van een brief aan de gemeenteraad zijn fouten gemaakt. Burgemeester Frank van der Meijden heeft dat donderdagavond publiekelijk toegegeven. Wel is hij geschrokken van de toonzetting in de communicatie.