Nog geen boetes voor sportclubs in Helmond die alcohol schenken aan minderjarigen

In één jaar tijd kreeg én overwon ze darmkanker, nu wil Jess (37) heel veel geld ophalen voor onderzoek

EINDHOVEN - Vrijdagavond viert ze haar 38ste verjaardag bij De Burger, wat best bijzonder is voor ontwerper Jess Oberlin. In een jaar tijd kreeg ze de diagnose kanker én overwon ze de ziekte. Deze maand wil Oberlin met allerlei activiteiten geld ophalen voor de Maag Lever Darmstichting en Stichting Darmkanker.