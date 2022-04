Nog geen geld voor de slimme wijk: het blijft spannend voor Helmond

Mannen spuiten bijtende vloeistof in gezicht van jongeman in Helmond en gaan er met zijn scooter vandoor

HELMOND - Een 19-jarige man is woensdagavond in zijn gezicht gespoten met een bijtende vloeistof en daarna bestolen van zijn scooter. Dat meldt de politie. Er wordt gezocht naar drie of vier mogelijke daders.

