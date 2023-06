Nog te weinig huisartsen in Eindhoven om zomer te overbruggen: ‘Het is nu alle hens aan dek’

Eindhovens gaycafé ontving geen uitnodi­ging voor Pride Maand: ‘Ik vind het absurd’

EINDHOVEN – Eigenaar Patrick Nijenhuis van homocafé De Regenboog is verbaasd dat hij niet is benaderd om mee te doen aan de Pride Maand in Eindhoven. ,,Waarom vergeten ze mijn gayzaak in Eindhoven? Ik vind het absurd.”