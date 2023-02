Nog veel obstakels voor opvang voor verwarden in Helmond: ‘Maar dit is de beste locatie’

Senior-speeddaten op Valentijns­dag in Geldrop: Alles is liefde, ook het grootste verdriet

GELDROP - Nee, de grote liefde vinden is niet het doel van deze eerste ‘Valentijn speeddate-activiteit’ in woonzorgcomplex Heuvel in Geldrop. Wel een keer buurten met mede-bewoners, personeel of vrijwilligers over iets anders dan praktische zaken en de zorg. En ja, dan kan het natuurlijk toch zomaar over de liefde gaan.