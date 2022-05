Noodlokalen maken eind aan het vele gependel tussen oude en nieuwe Knip

De tijdelijke lesruimtes staan sinds een paar dagen op het plein tussen de school en de voetbalvelden van sportpark De Braak. Blauwwit. Drie boven, drie onder. Zodra de airco en de wifi geregeld zijn worden ze in gebruik genomen. Dat zal later deze of begin volgende week zijn aldus een woordvoerder van de Helmondse onderwijsinstelling.

Aankleding

Eindexamens

Hoe lang de noodlokalen nodig zijn, is moeilijk in te schatten. De verwachting is dat het aantal leerlingen op den duur weer afneemt. ,,We zitten nu sowieso iets ruimer in ons jasje omdat de eindexamenkandidaten geen les meer krijgen. Voor volgend schooljaar zijn we aan het kijken naar slimmer gebruik van het schoolgebouw en het rooster.”