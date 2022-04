Nummer 2 en 3 niet in nieuw Helmonds stadsbestuur: GroenLinks doet het met zes kleine partijen

Nieuw vrouwenini­ti­a­tief in Gel­drop-Mier­lo is géén verbond tegen mannen

GELDROP-MIERLO - Leiderschap, wat is dat eigenlijk? En wat is vrouwelijk leiderschap dan? Vijf vrouwen uit Geldrop-Mierlo vinden het tijd worden om vrouwen binnen bedrijven en organisaties in de gemeente Geldrop-Mierlo te versterken. Maandagavond was de eerste bijeenkomst van het nieuwe initiatief ‘Vrouwelijk Leiderschap’.

