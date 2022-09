Ogen en oren tekort op Helmond Art Festival

‘Oh, ik heb er zó’n zin in’: Sasha Warners (21) uit Helmond is vanaf nu juf ‘voor het echie’

MIERLO-HOUT - De eerste schooldag is er een vol verwachtingsvolle spanning. Vooral natuurlijk voor eerstegroepers en brugwuppen. Maar ook voor leerkrachten die deze dag voor het eerst ‘voor het echie’ voor de klas staan. Juf Sasha Warners (21) uit Helmond is er zo een: ,,Oh, ik heb er zó'n zin in.”

4 september