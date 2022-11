Ondernemers die plaats moeten maken voor huizen in Houtsdonk zijn benieuwd: ‘Als er een grote zak geld voorbij komt...’

Helmond krijgt meer boa’s en zwembad wordt duurder, maar vuurwerk blijft uit bij behande­ling begroting

HELMOND - Waar de sfeer tijdens politieke vergaderingen in Helmond soms grimmig is, bleef het vuurwerk bij de begrotingsbehandeling uit. Al had dat ook te maken met het al aangekondigde koopkrachtpakket van tien miljoen euro.

11 november