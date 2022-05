Onderscheiding voor Helmondse emeritus hoogleraar Henk Garretsen

Honden aan de lijn: Helmond hoopt met publieksac­tie de wilde dieren in het bos te beschermen

HELMOND - Reeën die worden opgejaagd en in paniek zichzelf verwonden. Jonge, in het wild levende dieren met bijtwonden. Elk voorjaar en elke vroege zomer komen dit soort incidenten voor. Met een campagne wil Helmond mensen bewustmaken over het effect van loslopende honden op de natuur.

12 mei